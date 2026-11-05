Kinder besuchen Senioren Generationenprojekt verbindet Jung und Alt in Neuwied Jörg Niebergall 05.11.2026, 19:00 Uhr

i Einmal im Monat sind Kinder von der Neuwieder Marienschule im Zentrum für Betreuung und Pflege „Am Schloss Neuwied“ zu Besuch. Diesmal war auch der Seniorenbeirat der Stadt dabei. Jörg Niebergall

Grundschüler von der Neuwieder Marienschule besuchen regelmäßig die Senioren im Zentrum für Betreuung und Pflege „Am Schloss Neuwied“. Hier werden nicht nur gemeinsam Waffeln gebacken: Es wird vor allem das Miteinander gelebt.

Wenn der Duft frisch gebackener Waffeln durch die Räume zieht, Kinder lachen und Senioren mitmachen, dann stimmt die Chemie zwischen den Generationen. So geschehen im Zentrum für Betreuung und Pflege „Am Schloss Neuwied“ in der Hermannstraße 7. Dort sorgten Schülerinnen und Schüler der Marienschule nicht nur für süße Leckereien, sondern auch für gute Laune.







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