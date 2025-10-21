Mit dem Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ hat das Blasorchester Maischeid & Stebach 1920, seinen 100. Geburtstag nachgefeiert. Der aufgrund der Coronapandemie ausgefallen war. Doch für die Zuschauer hatte sich das Warten gelohnt.

Zu Beginn des Monats veranstalteten das Blasorchester Maischeid & Stebach gemeinsam mit dem Gemischten Chor „Liederkranz“ Stebach 1920 ihr Jubiläumskonzert „Aus Funk und Fernsehen“ in Kleinmaischeid.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das eigentliche Jubiläumsfest im Jahr 2020 nicht stattfinden, nun wurde das „100 + 5“-Fest mit umso größerer Freude und Feierlichkeit nachgeholt.