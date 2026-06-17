L251 zeitweise gesperrt
Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Neustadt-Rott
Auf der L251 am Ortseingang von Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autof
Auf der L251 am Ortseingang von Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 45-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.
Tim Wessel/Feuerwehr VG Asbach

Zwei Pkw sind am Mittwochmorgen (17. Juni) auf der L251 in Neustadt-Rott frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. 

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Auf der L251 in Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen gegen 5.36 Uhr am Ortseingang zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei hat ein 45-jähriger Autofahrer an einer Engstelle einer 65-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinfluss.

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