L251 zeitweise gesperrt Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Neustadt-Rott Daniel Dresen 17.06.2026, 11:57 Uhr

i Auf der L251 am Ortseingang von Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 45-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Tim Wessel/Feuerwehr VG Asbach

Zwei Pkw sind am Mittwochmorgen (17. Juni) auf der L251 in Neustadt-Rott frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

Auf der L251 in Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen gegen 5.36 Uhr am Ortseingang zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei hat ein 45-jähriger Autofahrer an einer Engstelle einer 65-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinfluss.







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