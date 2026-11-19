Unkels neuer VG-Chef Wester „Frische Perspektive kann Arbeit im Rathaus guttun“ Daniel Dresen 19.11.2026, 11:00 Uhr

i Korbinian Wester (links) tritt am 1. Juli 2027 die Nachfolge von Karsten Fehr (rechts) als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel an, der altersbedingt auf eigenen Wunsch Ende Juni 2027 aus seinem Amt ausscheidet. Der 31 Jahre alte CDU-Politiker Wester bekam bei der Bürgermeisterwahl am 8. November 61,9 Prozent der Stimmen. Heinz-Werner Lamberz

Überraschend deutlich hat sich Korbinian Wester bei der Wahl des Bürgermeisters der VG Unkel gegen zwei Bewerber durchgesetzt. Im Interview blickt der 31-jährige CDU-Politiker auf den Wahlabend zurück und gibt einen Ausblick auf seine Amtszeit.

Korbinian Wester (CDU) setzte sich bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Unkel am 8. November mit 61,9 Prozent der Stimmen deutlich gegen die Mitbewerber Thomas Schmidt (Grüne) und Nicole Hahn (SPD) durch. Der 31-Jährige tritt damit am 1.







Artikel teilen

Artikel teilen