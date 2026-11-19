Überraschend deutlich hat sich Korbinian Wester bei der Wahl des Bürgermeisters der VG Unkel gegen zwei Bewerber durchgesetzt. Im Interview blickt der 31-jährige CDU-Politiker auf den Wahlabend zurück und gibt einen Ausblick auf seine Amtszeit.
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Korbinian Wester (CDU) setzte sich bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Unkel am 8. November mit 61,9 Prozent der Stimmen deutlich gegen die Mitbewerber Thomas Schmidt (Grüne) und Nicole Hahn (SPD) durch. Der 31-Jährige tritt damit am 1.