Auftritt bei Festival am Rhein „Franklin“ lebt in Leutesdorf den Geist von Woodstock Sabine Nitsch 10.07.2026, 17:00 Uhr

i "Franklin" ist Profimusiker und lebt ein bisschen den "Spirit von Woodstock" Harald Stoffels

Frank Hentschel alias Franklin ist Profimusiker und lebt den „Woodstock-Spirit“. Er hat sein großes Einfamilienhaus in Köln gegen ein Wohnmobil getauscht und steht beim dritten Woodstock-Revival in Leutesdorf auf der Bühne.

Frank „Franklin“ Hentschel ist nicht mehr wirklich jung mit seinen 54 Jahren, aber auch nicht alt genug, als dass er Woodstock und die Hippiezeit noch miterlebt habe. Doch der Neuwieder Musiker lebt den „Woodstock-Spirit“ wie kaum ein anderer. Franklin ist ein Freigeist, lebt in einem Wohnmobil, dass derzeit auf dem Leutesdorfer Campingplatz Station macht.







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