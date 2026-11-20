Eberhard Malzis Sammlung Filmplakat-Ausstellung in Neuwied weckt Nostalgie Rainer Claaßen 20.11.2026, 13:30 Uhr

i In der Stadtgalerie Mennonitenkirche sind mehr als 120 Filmplakate zu sehen. Zu jedem ausgestellten Plakat gibt es eine Beschreibung zu Hintergründen des jeweiligen Filmes. Rainer Claaßen

Mehr als 120 Filmplakate aus der Sammlung von „Mr. Minski“ Eberhard Malzi entführen in längst vergangene Kinotage. Zur Vernissage füllten Anekdoten die Stadtgalerie Mennonitenkirche – ein Fest für Cineasten und Nostalgiker.

In der Stadtgalerie Mennonitenkirche wurden schon viele Ausstellungen gezeigt: einige von Künstlern aus der Region, viele mit überregionalen Themen. Die internationalen Exponate der neuen Ausstellung haben einen starken lokalen Bezug. Zu sehen sind mehr als 120 Filmplakate, die der Mitbegründer der Filmreihe „Minski“, Eberhard Malzi, über Jahrzehnte hinweg gesammelt hat, ergänzt um Stücke aus der Sammlung seines Nachfolgers Michael Mertes.







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