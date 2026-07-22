Windräder auf dem Dachsberg Es gibt wohl doch keinen Großabnehmer für „Windstrom“ Sabine Nitsch 22.07.2026, 09:00 Uhr

i Um die geplanten Windräder auf dem Dachsberg entsteht keine Ruhe. Offensichtlich gibt es doch keinen Großabnehmer für den erzeugten Strom (Symbolbild). Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Bad Honnef AG will Windräder am Dachsberg bei Windhagen bauen. Ein Argument für den Standort: Ein Großabnehmer könne den Strom gebrauchen. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.

Die Anwohner in Windhagen gehen hart mit den Windradplänen der Bad Honnef AG (BHAG) ins Gericht. Das Versorgungsunternehmen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) will genau auf die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz, sozusagen auf der Türschwelle von Windhagen, zwei riesige, 250 Meter große Windkraftanlagen direkt neben den Dachsbergsee bauen.







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