Seit einigen Wochen gibt es in Urbach kein Durchkommen. Stückweise wird in dem Ort die L264 saniert. Wir haben beim LBM nachgefragt, wie die Arbeiten vorankommen und was die nächsten Baustellen in der Region sind.
Lesezeit 2 Minuten
Nach Urbach kommt man von Süden aktuell nur über Umwege. Vom Kreisel bis zur Kreuzung Mittelstraße ist die L264 für Sanierungsarbeiten seit einigen Wochen gesperrt. Die Anfahrt von der 266 über die L265 durch Linkenbach. Der Fernverkehr in Richtung Puderbach und Westerwald weiter durch Dürrholz geleitet.