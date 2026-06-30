Ökostrom im Kreis Neuwied Einspeisevergütung: Darum warten PV-Kunden auf ihr Geld Andreas Winkelmann 30.06.2026, 12:30 Uhr

i Auf dem eigenen Dach produzierten und nicht selbst genutzten Strom ins Netz einspeisen: Die Syna lässt viele ihrer Kunden weiter auf die Einspeisevergütung warten. Andreas Winkelmann

Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen im Kreis Neuwied warten seit Monaten auf ihre Einspeisevergütung, Zahlungen bei der Syna stocken. Als Ursache nennt der Netzbetreiber Probleme mit Smart‑Meter‑Daten. Nun sollen die Auszahlungen starten.

Bei etlichen Betreibern von Photovoltaikanlagen im Kreis Neuwied und auch in ganz Rheinland-Pfalz stehen noch die Zahlungen der sogenannten Einspeisevergütung durch die Syna aus. Bürger, die eine entsprechende Anlage betreiben und nicht selbst genutzten Strom ins Netz einspeisen, erhalten dafür eine Einspeisevergütung.







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