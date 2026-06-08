Bürgerpark Unkel
Eine „Bowl“ für den Skatepark  

Der Skatepark „Wheelie“ hat sich zu einem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien aus der gesamten Region entwickelt. Die Finanzierung ist fast gesichert. Er soll auch für Rollstuhlfahrer geeignet sein. Der Verein baut auf weitere Spenden.

Lesezeit 3 Minuten
Peter (7) ist, wie er lässig sagt, auf der Halfpipe groß geworden. „Deshalb kann ich es“, sagt er, schnappt sich sein Skateboard und stürzt sich geradezu halsbrecherisch von dem Rand der Rampe im Unkeler Bürgerpark, um sein Können zu demonstrieren. Angst hat er nicht.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren