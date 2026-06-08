Bürgerpark Unkel Eine „Bowl“ für den Skatepark Sabine Nitsch 08.06.2026, 18:00 Uhr

Der Skatepark „Wheelie“ hat sich zu einem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien aus der gesamten Region entwickelt. Die Finanzierung ist fast gesichert. Er soll auch für Rollstuhlfahrer geeignet sein. Der Verein baut auf weitere Spenden.

Peter (7) ist, wie er lässig sagt, auf der Halfpipe groß geworden. „Deshalb kann ich es“, sagt er, schnappt sich sein Skateboard und stürzt sich geradezu halsbrecherisch von dem Rand der Rampe im Unkeler Bürgerpark, um sein Können zu demonstrieren. Angst hat er nicht.







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