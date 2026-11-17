Guten Morgen, Kreis Neuwied Der Nager auf dem Schreibtisch Justin Buchinger 17.11.2026, 05:00 Uhr

i Am 17. November 1970 erhielt Douglas C. Engelbart das Patent für die Computermaus. (Symbolbild) Lukas Schulze. picture alliance / Lukas Schulze/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute blickt unser Autor auf den Ursprung der Computermaus und warum sie beinahe ein Käfer gewesen wäre.

Auch wenn ihr Touchpads mittlerweile Konkurrenz machen, ist die Computermaus aus keinem Büro wegzudenken. Heute vor 56 Jahren, am 17. November 1970, erhielt der amerikanische Computeringenieur Douglas C. Engelbart das Patent für einen „X-Y-Positionsindikator für ein Bildschirmsystem“.







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