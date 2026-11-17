Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute blickt unser Autor auf den Ursprung der Computermaus und warum sie beinahe ein Käfer gewesen wäre.
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Auch wenn ihr Touchpads mittlerweile Konkurrenz machen, ist die Computermaus aus keinem Büro wegzudenken. Heute vor 56 Jahren, am 17. November 1970, erhielt der amerikanische Computeringenieur Douglas C. Engelbart das Patent für einen „X-Y-Positionsindikator für ein Bildschirmsystem“.