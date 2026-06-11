Kirchenkonzert in Neuwied
Chor, Orchester und Solisten zeigen viel Potenzial
Der Neuwieder Konzertchor, der zuvor über sechs Monate lang intensiv für das Elias-Konzert geprobt hatte.
Der Neuwieder Konzertchor, der zuvor über sechs Monate lang intensiv für das Elias-Konzert geprobt hatte.
Jörg Niebergall

Kreiskantor Simon Schumacher setzte mit seinem ersten großen Konzertprojekt ein Zeichen für die Zukunft der Kirchenmusik im Kreis Neuwied. Dabei führte er den Konzertchor, das Schöneck-Ensemble und Solisten zu einem eindrucksvollen Gesamtwerk.

Lesezeit 1 Minute
Es war ein musikalisches Ereignis von besonderer Strahlkraft: Mit der Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy begeisterten der Neuwieder Konzertchor, die Cappella Vocale Neuwied, das Schöneck-Ensemble und renommierte Solisten unlängst rund 400 Besucher in der Marktkirche Neuwied.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren