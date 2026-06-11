Kreiskantor Simon Schumacher setzte mit seinem ersten großen Konzertprojekt ein Zeichen für die Zukunft der Kirchenmusik im Kreis Neuwied. Dabei führte er den Konzertchor, das Schöneck-Ensemble und Solisten zu einem eindrucksvollen Gesamtwerk.
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Es war ein musikalisches Ereignis von besonderer Strahlkraft: Mit der Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy begeisterten der Neuwieder Konzertchor, die Cappella Vocale Neuwied, das Schöneck-Ensemble und renommierte Solisten unlängst rund 400 Besucher in der Marktkirche Neuwied.