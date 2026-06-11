Kirchenkonzert in Neuwied Chor, Orchester und Solisten zeigen viel Potenzial Jörg Niebergall 11.06.2026, 16:00 Uhr

i Der Neuwieder Konzertchor, der zuvor über sechs Monate lang intensiv für das Elias-Konzert geprobt hatte. Jörg Niebergall

Kreiskantor Simon Schumacher setzte mit seinem ersten großen Konzertprojekt ein Zeichen für die Zukunft der Kirchenmusik im Kreis Neuwied. Dabei führte er den Konzertchor, das Schöneck-Ensemble und Solisten zu einem eindrucksvollen Gesamtwerk.

Es war ein musikalisches Ereignis von besonderer Strahlkraft: Mit der Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy begeisterten der Neuwieder Konzertchor, die Cappella Vocale Neuwied, das Schöneck-Ensemble und renommierte Solisten unlängst rund 400 Besucher in der Marktkirche Neuwied.







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