Linz tanzt in der Burg
Burg Linz wird Zentrum für Ballett und Tanz
Vera und Jan-Eric Burkard haben Räume in der Burg saniert, damit dort getanzt werden kann
Vera und Jan-Eric Burkard haben Räume in der Burg saniert, damit dort getanzt werden kann
Sabine Nitsch

Vera und Jan-Erik Burkard schaffen in der historischen Burg Linz eine neue Heimat für Tanz, Kurse und kreative Bewegungsideen – jetzt suchen sie Menschen, die mitmachen. 

Lesezeit 3 Minuten
Was macht man, wenn die Ballettschule ihre Räume in der Linzer Burg, aufgeben muss und die eigenen Kinder dann in Bonn zum Tanzen gehen müssen? Für Vera und Jan-Erik Burkard gab es dafür nur eine Lösung: Wir nehmen das selber in die Hand und stellen die Weichen dafür, dass in der Burg weiter getanzt werden kann.
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