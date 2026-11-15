Vera und Jan-Erik Burkard schaffen in der historischen Burg Linz eine neue Heimat für Tanz, Kurse und kreative Bewegungsideen – jetzt suchen sie Menschen, die mitmachen.
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Was macht man, wenn die Ballettschule ihre Räume in der Linzer Burg, aufgeben muss und die eigenen Kinder dann in Bonn zum Tanzen gehen müssen? Für Vera und Jan-Erik Burkard gab es dafür nur eine Lösung: Wir nehmen das selber in die Hand und stellen die Weichen dafür, dass in der Burg weiter getanzt werden kann.