Linz tanzt in der Burg Burg Linz wird Zentrum für Ballett und Tanz Sabine Nitsch 15.11.2026, 06:00 Uhr

i Vera und Jan-Eric Burkard haben Räume in der Burg saniert, damit dort getanzt werden kann Sabine Nitsch

Vera und Jan-Erik Burkard schaffen in der historischen Burg Linz eine neue Heimat für Tanz, Kurse und kreative Bewegungsideen – jetzt suchen sie Menschen, die mitmachen.

Was macht man, wenn die Ballettschule ihre Räume in der Linzer Burg, aufgeben muss und die eigenen Kinder dann in Bonn zum Tanzen gehen müssen? Für Vera und Jan-Erik Burkard gab es dafür nur eine Lösung: Wir nehmen das selber in die Hand und stellen die Weichen dafür, dass in der Burg weiter getanzt werden kann.







Artikel teilen

Artikel teilen