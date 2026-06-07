Der Bürgerpark in Unkel am Rhein ist längst mehr als eine Grünfläche: Ehrenamtliche schaffen Raum für Begegnungen. Zwischen Tanz, Spiel und spontanen Austauschmomenten zeigt sich, wie vielfältiges Engagement den Ort belebt.
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Der Bürgerpark in Unkel hat sich mittlerweile zu einem echten Kommunikationspunkt entwickelt. Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ organisiert im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen, darunter jetzt auch einen Internationalen Kindertag mit einem umfangreichen Programm für alle, die gern mit anderen Menschen in Kontakt treten möchten.