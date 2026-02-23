Allianz gegen Asphalt
Bürgerinitiativen und BUND bündeln Widerstand gegen B256 und B8
Tausende Lkw und Pkw zwängen sich täglich in Straßenhaus. Doch eine Ortsumgehung würde mehr schaden als nutzen, so die Kritiker.
Daniel Dresen

Von Straßenhaus bis ins Altenkirchener Land: Die Gegner der geplanten Ortsumgehungen rücken zusammen. Mit vereinten Kräften und der Drohung rechtlicher Schritte kämpfen sie gegen Flächenversiegelung und für den Erhalt ihrer Ortskerne – während der LBM unnachgiebig auf Kurs bleibt.

Lesezeit 4 Minuten
Schäden an der Umwelt, Flächenversiegelung, verödende Ortskerne und das nur für eine Zeitersparnis von wenigen Minuten – das befürchten die Gegner der geplanten Ortsumgehungen (OU) der B256 bei Straßenhaus und der B8 bei Kircheib, Hasselbach, Weyerbusch und Helmenzen.

