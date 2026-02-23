Von Straßenhaus bis ins Altenkirchener Land: Die Gegner der geplanten Ortsumgehungen rücken zusammen. Mit vereinten Kräften und der Drohung rechtlicher Schritte kämpfen sie gegen Flächenversiegelung und für den Erhalt ihrer Ortskerne – während der LBM unnachgiebig auf Kurs bleibt.
Schäden an der Umwelt, Flächenversiegelung, verödende Ortskerne und das nur für eine Zeitersparnis von wenigen Minuten – das befürchten die Gegner der geplanten Ortsumgehungen (OU) der B256 bei Straßenhaus und der B8 bei Kircheib, Hasselbach, Weyerbusch und Helmenzen.