Allianz gegen Asphalt Bürgerinitiativen und BUND bündeln Widerstand gegen B256 und B8 Justin Buchinger 23.02.2026, 15:15 Uhr

i Tausende Lkw und Pkw zwängen sich täglich in Straßenhaus. Doch eine Ortsumgehung würde mehr schaden als nutzen, so die Kritiker. (Archivbild) Daniel Dresen

Von Straßenhaus bis ins Altenkirchener Land: Die Gegner der geplanten Ortsumgehungen rücken zusammen. Mit vereinten Kräften und der Drohung rechtlicher Schritte kämpfen sie gegen Flächenversiegelung und für den Erhalt ihrer Ortskerne – während der LBM unnachgiebig auf Kurs bleibt.

Schäden an der Umwelt, Flächenversiegelung, verödende Ortskerne und das nur für eine Zeitersparnis von wenigen Minuten – das befürchten die Gegner der geplanten Ortsumgehungen (OU) der B256 bei Straßenhaus und der B8 bei Kircheib, Hasselbach, Weyerbusch und Helmenzen.







Artikel teilen

Artikel teilen