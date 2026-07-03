Musikalischer Gruß zu Jubiläen Brass-Band der Landespolizei begeistert in Unkel Creativ Picture 03.07.2026, 14:00 Uhr

i Die Brass-Band des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, "Men in Blue", unter der Leitung von Joachim Lösch, erfreute das Publikum in Unkel-Scheuren. Heinz-Werner Lamberz

Die Unkeler hatten gleich doppelten Anlass für ausgewachsene Kirmesfeierlichkeiten. Zwei Jubiläen standen ins Haus, das Landespolizeiorchester schickte dazu einen musikalischen Glückwunsch.

Gleich zwei Stiftungsfeste haben die Scheurener Bürger bei der Kirmes gefeiert, zum einen 125 Jahre Bürgerverein St. Joseph und zum anderen 170 Jahre Junggesellenverein Scheuren. Grund genug, um richtig zu feiern, meinten die beiden Vorsitzenden, Gregor Dung und Bernhard Müller, bei der Begrüßung der Konzertgäste im Zelt auf dem Festplatz.







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