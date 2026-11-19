Traktor und Geräte zerstört Brand beeinträchtigt Betrieb des Rengsdorfer Friedhofs Justin Buchinger 19.11.2026, 17:00 Uhr

i Der Traktor, Schuppen und weitere Gerätschaften der Rengsdorfer Friedhofsgärtnerei sind bei einem Brand zerstört worden. Peter Schäfer/VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Der Traktor und Geräte der Friedhofsgärtnerei Rengsdorf sind bei einem Brand zerstört worden. Die evangelische Kirchengemeinde Rengsdorf, Trägerin des Friedhofs, erklärt, was das für den Betrieb und die Besucher der Begräbnisstätte bedeutet.

Bei einem Brand wurden der Traktor und der Geräteschuppen der Friedhofsgärtnerei in Rengsdorf am Mittwochvormittag zerstört. Das Lager befindet sich außerhalb des eigentlichen Friedhofgeländes. Trägerin ist die evangelische Kirchengemeinde Rengsdorf.In dem Schuppen waren Gerätschaften, der Traktor, Anhänger, Gerätschaften zum Grabaushub, Streusalz und Ähnliches gelagert, teilt Inga Müller vom Gemeindebüro auf Anfrage mit.







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