Öffentliche Generalprobe Blue not Big Band bringt Jazz nach Engers Jörg Niebergall 01.01.2025, 13:18 Uhr

i Die Blue note Big Band aus Neustadt an der Weinstraße meisterte ihre Generalprobe in Engers mit Bravour Jörg Niebergall

Nach Weihnachten ist für die Blue note Big Band vor dem Neujahrskonzert. Ihre öffentliche Generalprobe in Engers absolvierte sie vorab mit Bravour.

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen machte sich die Blue note Big Band aus Neustadt an der Weinstraße an die letzten Vorbereitungen für ihr traditionelles Neujahrskonzert im Saalbau. Wie immer ging es für das Orchester dafür zu einem Workshop in die Landesmusik-Akademie in Neuwied-Engers, wo dann auch die mit mehr als 250 Gästen gut besuchte öffentliche Generalprobe unter dem Motto „Jazz zum Jahreswechsel“ in der Aula des Heinrich-Hauses ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen