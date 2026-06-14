Twerken und Kopf-Basketball
Beim Dorffest in Giershofen zählte der Teamgeist
Zahlreiche Vereine aus Elgert, Brückrachdorf, Dierdorf und Niederhofen waren ebenfalls zu Gast.
Zahlreiche Vereine aus Elgert, Brückrachdorf, Dierdorf und Niederhofen waren ebenfalls zu Gast.
Jörg Niebergall

Im Dorfgemeinschaftshaus in Giershofen wurde am Samstag ausgiebig gefeiert. Neben einer humorvollen Olympiade für die Großen, bei der vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund stand, konnten sich die Kleinen auf der Flamingo-Hüpfburg austoben.

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Zahlreiche Besucher feierten am Samstag beim Dorffest in Giershofen einen gelungenen Nachmittag und Abend am Dorfgemeinschaftshaus. Die Kirmesgesellschaft Giershofen um ihre Vorsitzende Katharina Schneider hatte erneut ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und konnte dazu zahlreiche Gastvereine aus Elgert, Brückrachdorf, Dierdorf und Niederhofen begrüßen.

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