Weine genießen in Leutesdorf Bei „Tafeln am Strom“ kamen 700 Gäste am Rhein zusammen Creativ Picture 02.08.2026, 14:00 Uhr

i Gute Laune beim Tafeln am Strom in Leutesdorf. Heinz-Werner Lamberz

Egal ob mit oder ohne Wein: Am Wochenende kehrte erneut die gute Laune in Leutesdorf ein. Hunderte Menschen breiteten sich am Rheinufer aus und genossen das warme Sommerwetter.

Savoir vivre, Leben und Tafeln am Strom, stand am Wochenende wieder in Leutesdorf auf dem Programm, diesmal zusammen mit dem Weinpicknick. Gäste konnten eine Decke am Ufer ausbreiten und es sich gut gehen lassen. Dass all dies stattfinden kann, liegt in den Händen der rund 25 ehrenamtlichen Helfer der sechs teilnehmenden Winzer und an den Helfern des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Leutesdorf, die im Vorfeld ganze Arbeit geleistet hatten. ...







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