Bei der Deichkrone passiert gerade viel im Hintergrund

Möglichst viel von ihrem Originalzustand soll die Deichkrone in Neuwied behalten, wenn sie bis 2028 saniert wird. Was bis dahin noch passieren muss, weiß Bau-Projektleiterin Günsel Hübner-Afacan vom städtischen Immobilienmanagement.

Noch ist dem früheren Aushängeschild der Stadt, der Deichkrone, nicht anzusehen, dass sie bald wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Das Gebäude steht weiterhin leer, Bauarbeiter sind nicht in Sicht.

„Es passiert gerade sehr viel im Hintergrund“, sagt Bau-Projektleiterin Günsel Hübner-Afacan vom städtischen Immobilienmanagement.