Nick Baltrock tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 3 – Linz/Rengsdorf für die Partei AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Baltrock in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politiker wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Ich bin ein gradliniger und empathischer Politiker, der mit einer vernunftorientierten Politik seinen Beitrag für eine sichere Zukunft leisten möchte, in der das Wohl von Land und Bürgern wieder im Mittelpunkt steht. Mein Ziel ist es, dass Rheinland-Pfalz in puncto Bildung, Wirtschaft, Energie, Infrastruktur, Lebensstandard und Daseinsvorsorge zu einem der besten Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland wird. Von Berufs wegen möchte ich mich vor allem im Bereich der Energiepolitik einbringen, denn ein breit aufgestellter Strommarkt mit sicherer und sauberer Kernkraft aus Deutschland und Rheinland-Pfalz ist der Schlüssel zu niedrigeren Strompreisen für alle Unternehmen und Verbraucher. Dadurch wird Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsstandort in puncto Energie wieder international wettbewerbsfähig.

Ein paar persönliche Informationen: Bitte nennen Sie uns zentrale Eckpunkte und Ereignisse Ihres Lebenslaufs: Name, Alter, Familienstand, Kinder, Schul- und Berufsausbildung, aktueller Beruf, politische Erfahrung und Parteizugehörigkeit.

45 Jahre, ledig und ein Kind. Sekundarabschluss I als Schulabschluss sowie Berufsabschlüsse zum Elektriker (aktuell) mit circa 25 Jahren Berufserfahrung und Bürokaufmann, vier Jahre als Soldat auf Zeit in der Bundeswehr. Eintritt in die AfD 2017, aktuell stellvertretender Kreisvorsitzender. Mitglied des Kreistages in der zweiten Wahlperiode und aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Mitglied des Ausschusses für Klimaschutz, Energie und Ressourcenwirtschaft sowie des Werksausschusses für das Kreiswasserwerk.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Neben der anhaltenden Migrationskrise, dem Verfall der Infrastruktur und dem steilen Sinkflug beim Bildungsniveau führen vor allem die Auswirkungen der grünen Energiewende zu den mitunter höchsten Strompreisen der Welt. Hohe Energiepreise sind eine massive Belastung für Unternehmen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Es braucht also eine Wende von der Energiewende und somit eine Rückkehr zur Kernenergie. Mit Initiativen zur Standort- und Investorensuche möchte ich dies auf den Weg bringen.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Ein leistungsorientiertes, mehrgliedriges Bildungswesen mit hohen Bildungsstandards soll Qualität sichern. Leistungen dürfen nicht nach unten angepasst werden, und die Notenwahrheit muss wieder Einzug in die Klassenzimmer finden. Darüber hinaus werde ich mich für eine Erhöhung der Lehramtsstudienplätze einsetzen. Denn nur wenn Klassen wieder kleiner und Lehrer entlastet werden, steigt das Niveau, und unsere Kinder können sich eine sichere berufliche Existenz aufbauen.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Nach 35 Jahren SPD und zehn Jahren Ampel-Regierung kristallisiert sich die nächste Stillstandskoalition heraus. Bedingt durch die undemokratische Brandmauer wird sich die CDU auch in Rheinland-Pfalz von der SPD am Nasenring durch die Landtagsmanege führen lassen. Nur durch eine AfD-geführte Landesregierung, mit einem Ministerpräsidenten Dr. Jan Bollinger, wird es wieder eine Politik zum Wohle unserer Bürger und unseres Landes Rheinland-Pfalz geben.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Die AfD wird das Landesklimaschutzgesetz abschaffen. Die Rückabwicklung der wirtschaftsfeindlichen Klimapolitik bedeutet weniger Bürokratie, geringere Kosten und sichert Arbeitsplätze im Kreis. Mit einem höheren Budget wird die AfD die marode Verkehrsinfrastruktur sanieren beziehungsweise ausbauen. Des Weiteren werden wir die Straßenausbaubeiträge vollständig abschaffen.

Warum ist Ihr Wahlkreis der beste/schönste/attraktivste in Rheinland-Pfalz?

Der Landkreis Neuwied bietet mit seinen unterschiedlichen Landschaften, vom Rhein bis zu den Höhenzügen des Westerwaldes, eines der schönsten Naherholungsgebiete für seine Bürger. Hier kann man die Natur zu jeder Jahreszeit in vollen Zügen genießen und die Seele baumeln lassen. Das macht unseren Landkreis über seine Grenzen hinaus attraktiv und mich sehr stolz. Dies möchte ich für zukünftige Generationen bewahren.

Alle Angaben stammen von Nick Baltrock.

Kontakt zum Kandidaten

Nick Baltrock (AfD)Wahlkreis 3 (Linz am Rhein/Rengsdorf)Landesliste Platz 27Telefon: 0175/1743242E-Mail: nick.baltrock@afd-neuwied.deSocial-Media-Kontakte:Facebook: Nick Baltrock