Die Pflegereform könnte zu einem Einschnitt bei der Finanzierung von Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige in deren Zuhause führen. Pflegedienste in Neuwied sehen das kritisch.
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Noch ist nichts entschieden, doch wenn die geplante Neuordnung der Finanzierung von Unterstützungsleistungen für Pflegebedürftige so umgesetzt wird, wie aktuell geplant, hätte das erhebliche Folgen. Denn bislang können Pflegebedürftige den monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro unter anderem für hauswirtschaftliche Unterstützung nutzen.