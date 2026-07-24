Bauarbeiten am Rhein stocken Baggerarbeiten bremsen Schiffsanleger in Neuwied aus Rainer Claaßen 24.07.2026, 13:15 Uhr

i Ein einsamer Poller steht an der zukünftigen Anlegestelle für Hotelschiffe am Neuwieder Rheinufer. Rainer Claaßen

Der neue Schiffsanleger in Neuwied verzögert sich: Sedimentproben und nachgeforderte Gutachten bremsen die Arbeiten. Die Stadt hofft weiter auf mehr Flusstourismus – ein verbindlicher Starttermin steht aber noch aus.

Im Herbst vergangenen Jahres war Lena Höver, die im Team des Neuwieder Amtes für Stadtmarketing für das Tourismuskonzept zuständig ist, noch voller Zuversicht: Die Landungsbrücke für den neuen Schiffsanleger 2, den die Stadt Neuwied mit der Schweizer Reederei Scylla plant, war bei der Andernacher Herstellerfirma bereits montagefertig.







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