Bauarbeiten am Rhein stocken
Baggerarbeiten bremsen Schiffsanleger in Neuwied aus
Ein einsamer Poller steht an der zukünftigen Anlegestelle für Hotelschiffe am Neuwieder Rheinufer.
Ein einsamer Poller steht an der zukünftigen Anlegestelle für Hotelschiffe am Neuwieder Rheinufer.
Rainer Claaßen

Der neue Schiffsanleger in Neuwied verzögert sich: Sedimentproben und nachgeforderte Gutachten bremsen die Arbeiten. Die Stadt hofft weiter auf mehr Flusstourismus – ein verbindlicher Starttermin steht aber noch aus.

Lesezeit 3 Minuten
Im Herbst vergangenen Jahres war Lena Höver, die im Team des Neuwieder Amtes für Stadtmarketing für das Tourismuskonzept zuständig ist, noch voller Zuversicht: Die Landungsbrücke für den neuen Schiffsanleger 2, den die Stadt Neuwied mit der Schweizer Reederei Scylla plant, war bei der Andernacher Herstellerfirma bereits montagefertig.
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