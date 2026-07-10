Neubau wird zweizügig Bagger machen Grundschule Leubsdorf dem Erdboden gleich Sabine Nitsch 10.07.2026, 09:00 Uhr

i Der Abrissbagger hat ganze Arbeit geleistet. Der ehemalige Eingangsbereich ist nur noch ein Loch in der Wand. Die Aula ist schon verschwunden. Sabine Nitsch

In der Verbandsgemeinde Linz steigen die Schülerzahlen. Deshalb wird die bisher einzügige Leubsdorfer Grundschule abgerissen, damit eine neue zweizügige Grundschule samt Turnhalle an gleicher Stelle errichtet werden kann.

. Die Leubsdorfer Grundschule ist Geschichte. Abrissbagger machen seit Tagen das Schulgebäude dem Erdboden gleich, damit an gleicher Stelle ein Schulneubau errichtet werden kann. Auch eine Einfeldsporthalle soll entstehen. Die Aula ist bereits abgerissen, der restliche Gebäuderiegel mit den Klassenräumen wird in wenigen Tagen eingeebnet sein.







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