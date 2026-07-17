Windräder bei Windhagen
Bad Honnefer Fraktionen lehnen Gespräche ab
Eine Gewitterfront mit dunklen Wolken zieht über Windrädern auf. (Symbolbild)
Eine Gewitterfront mit dunklen Wolken zieht über Windrädern auf. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Bürger wollten mit den Bad Honnefer Fraktionen über die Sinnhaftigkeit der geplanten Windräder auf dem Dachsberg reden. Daran hat die Politik kein Interesse. Die Grünen-Fraktion sieht Stromerträge ohnehin als nebensächlich.

Lesezeit 4 Minuten
Die Nachricht, dass die Bad Honnef AG (BHAG) zusammen mit der SL Naturenergie aus Gladbeck zwei riesige Windkraftanlagen genau auf die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz (RLP), sozusagen auf die Türschwelle von Windhagen, neben dem idyllischen Dachsbergsee bauen will, ist vor einigen Wochen eingeschlagen, wie eine Bombe.
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