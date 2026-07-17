Windräder bei Windhagen Bad Honnefer Fraktionen lehnen Gespräche ab Sabine Nitsch 17.07.2026, 09:00 Uhr

i Eine Gewitterfront mit dunklen Wolken zieht über Windrädern auf. (Symbolbild) Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Bürger wollten mit den Bad Honnefer Fraktionen über die Sinnhaftigkeit der geplanten Windräder auf dem Dachsberg reden. Daran hat die Politik kein Interesse. Die Grünen-Fraktion sieht Stromerträge ohnehin als nebensächlich.

Die Nachricht, dass die Bad Honnef AG (BHAG) zusammen mit der SL Naturenergie aus Gladbeck zwei riesige Windkraftanlagen genau auf die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz (RLP), sozusagen auf die Türschwelle von Windhagen, neben dem idyllischen Dachsbergsee bauen will, ist vor einigen Wochen eingeschlagen, wie eine Bombe.







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