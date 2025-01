Mehrere Fahrzeuge betroffen B256 gesperrt: Brand zwischen Oberbieber und Rengsdorf 14.01.2025, 20:50 Uhr

i Die B256 ist aktuell in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Ortslagen Oberbieber und Rengsdorf gesperrt. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Auf der B256 zwischen Rengsdorf und Oberbieber gibt es unter anderem einen Vollbrand eines Autotransporters. Derzeit ist die B256 dort in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein hoher Schaden ist entstanden.

Wie die Polizei am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr meldete, ist ein Autotransporter samt Ladung auf der B256 in Vollbrand geraten. Dies ist zwischen den Ortslagen Rengsdorf und Oberbieber passiert. Weiterhin berichtete die Polizei, dass sich derzeit mehrere geladene Fahrzeuge in Brand befinden.

