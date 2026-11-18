Eröffnung am 20. November Aufbau des Neuwieder Knuspermarkts ist in vollem Gange Jörg Niebergall 18.11.2026, 15:00 Uhr

i Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, bevor am Freitag der Knuspermarkt öffnet. Jörg Niebergall

Auf dem Luisenplatz nimmt der Neuwieder Knuspermarkt Form an: Riesenrad, Karussell und Stände werden aufgebaut. Ab Freitag lockt die Budenstadt dann mit Lichtern, Leckereien und vorweihnachtlicher Stimmung.

Noch duftet es auf dem Luisenplatz weniger nach Glühwein und gebrannten Mandeln als nach frischem Holz. Doch das dürfte sich bald ändern. Seit Anfang November laufen die Aufbauarbeiten für den Neuwieder Knuspermarkt auf Hochtouren. Hütten werden aufgestellt, Lichterketten angebracht und die letzten Vorbereitungen getroffen.







Artikel teilen

Artikel teilen