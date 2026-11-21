Eine Förderschule in Neuwied verkommt immer mehr. Schüler leiden unter den Zuständen, Eltern schlagen Alarm. Nachdem die Situation vor Ort öffentlich wurde, versprach der Kreis als zuständiger Träger Besserung. So ist der aktuelle Stand.
Lesezeit 1 Minute
Mehrere Eltern beklagten im Frühjahr schlimme Zustände an der Außenstelle der Carl-Orff-Schule in Neuwied, einer Förderschule für ganzheitliche Entwicklung. Sie schlugen Alarm: wegen der fehlenden Spielgeräte, heruntergekommenen Gebäude und mangelndem Regenschutz.