Das Roentgen-Museum feiert die 80. Jahreskunstausstellung – regionale Künstler, überraschende Entdeckungen und originale Dokumente aus der ersten Weihnachtsschau von 1946. Ein Zufluchtsort für alle, die keine Lust auf Weihnachtstrubel haben.
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Sechseinhalb Stunden Kunstgenuss können durchaus in Arbeit ausarten. Zumindest dann, wenn man Mitglied einer Fachjury ist und aus 251 eingereichten Arbeiten eine Auswahl treffen muss. So lange benötigten die Jurymitglieder in diesem Jahr, um das Programm für die traditionelle Jahreskunstausstellung im Neuwieder Roentgen-Museum zusammenzustellen.