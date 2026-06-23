Nachversorgung in Oberbieber 400 Gäste strömen zur Eröffnung des Biebermarktes Jörg Niebergall 23.06.2026, 15:04 Uhr

i Tante-Enso-Geschäftsführer Torsten Bausch und Bauhherr Lars Löhmar eröffnen den "Biebermarkt" in Oberbieber. Jörg Niebergall

Die Bürger von Oberbieber haben die offizielle Eröffnung eines Lebensmittelmarktes zu einem Volksfest gemacht. Ein Beleg dafür, wie sehr den Menschen der Biebermarkt am Herzen liegt, für den sie eine Genossenschaft gegründet haben.

Oberbieber hat allen Grund zur Freude: Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Biebermarktes ist am Dienstag ein lang gehegter Wunsch vieler Bürger Wirklichkeit geworden. Rund 400 Gäste strömten zur Eröffnung und sorgten für eine Atmosphäre, die eher an ein Dorffest als an die Eröffnung eines Lebensmittelmarktes erinnerte.







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