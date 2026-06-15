Benefizkonzert in der Kirche 180 Jahre Chorgesang in Altwied gefeiert Jörg Niebergall 15.06.2026, 11:00 Uhr

i Sangesfreunde Altwied-Segendorf Jörg Niebergall

Die evangelische Kirche in Altwied ist Schauplatz eines gelungen Benefizkonzertes geworden. Im gut besuchten Gotteshaus konnten zahlreiche Zuhörer die Vorzüge des Chorgesangs genießen.

Mit einem festlichen Benefizkonzert haben die Sangesfreunde Altwied-Segendorf das 180-jährige Bestehen des Chorgesangs in Altwied gefeiert. Zahlreiche Besucher waren in die evangelische Kirche gekommen, um unter dem Motto „Musik, die verbindet“ einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag zu erleben.







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