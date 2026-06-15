Die evangelische Kirche in Altwied ist Schauplatz eines gelungen Benefizkonzertes geworden. Im gut besuchten Gotteshaus konnten zahlreiche Zuhörer die Vorzüge des Chorgesangs genießen.
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Mit einem festlichen Benefizkonzert haben die Sangesfreunde Altwied-Segendorf das 180-jährige Bestehen des Chorgesangs in Altwied gefeiert. Zahlreiche Besucher waren in die evangelische Kirche gekommen, um unter dem Motto „Musik, die verbindet“ einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag zu erleben.