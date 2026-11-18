Vorverkauf beginnt bald Wiederkehrer und Hochkaräter kommen 2027 nach Klausen Petra Willems 18.11.2026, 17:00 Uhr

i Pater Albert Seul und Tobias Marenberg (von links) mit dem Plakat zum 15. Jahr der Veranstaltungsreihe „Kultur in der Wallfahrtskirche“ in Klausen. Petra Willems

Im 15. Jahr wird in Klausen ein Kulturprogramm in der Wallfahrtskirche angeboten. Mit dabei: bekannte Gäste, ein charismatischer Unternehmer und die Klausener Zuckerpfeife, die eine besondere Rolle spielen wird.

Es ist ein Tag Ende Mai 2013, als der bekannte französisch-libanesische Komponist und Organist Naji Hakim nach Klausen kommt. Pfingstsonntag, das Wetter ungewöhnlich kalt, extrem trüb und fast schon winterlich ungemütlich. Hakim wird an diesem Abend auf der Rieger-Orgel in der Klausener Wallfahrtskirche spielen.







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