Im 15. Jahr wird in Klausen ein Kulturprogramm in der Wallfahrtskirche angeboten. Mit dabei: bekannte Gäste, ein charismatischer Unternehmer und die Klausener Zuckerpfeife, die eine besondere Rolle spielen wird.
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Es ist ein Tag Ende Mai 2013, als der bekannte französisch-libanesische Komponist und Organist Naji Hakim nach Klausen kommt. Pfingstsonntag, das Wetter ungewöhnlich kalt, extrem trüb und fast schon winterlich ungemütlich. Hakim wird an diesem Abend auf der Rieger-Orgel in der Klausener Wallfahrtskirche spielen.