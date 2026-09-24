Verkehr auf der B 50 Wie viele Lkw fahren wirklich über die Hochmoselbrücke? 24.09.2026, 08:00 Uhr

i Seit rund sieben Jahren rollt der Verkehr über den einst so umstrittenen Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig. In einer Höhe von rund 160 Metern spannt sich die Hochmoselbrücke 1,7 Kilometer lang über das Moseltal. Sie ist dabei nur Teil eines größeren Projekts: einer Fernstraßenverbindung, die die belgischen und niederländischen Nordseehäfen mit dem Rhein-Main-Gebiet verbindet. TV/Portaflug

Die Hochmoselbrücke sollte eine Transitroute für Fernfahrer werden, 2021 waren die Zahlen ernüchternd. Aktuelle Mautdaten zeigen, wie viel Frachtverkehr tatsächlich über die Mosel rollt.

Ob inzwischen tatsächlich mehr Betrieb ist auf dem Hochmoselübergang? Und ob die Navis der europäischen Fernfahrer die Strecke auf dem Weg von Rotterdam oder Antwerpen Richtung Rhein-Main-Gebiet als Alternativroute entdeckt haben?Nach einer Voruntersuchung zum Bau der umstrittenen, rund 500 Millionen Euro teuren Bundesstraße, die in schwindelerregender Höhe über die Mosel führt, hatte der Landesbetrieb Mobilität prognostiziert, dass auf der ...







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