Wie viele Lkw fahren wirklich über die Hochmoselbrücke?
Die Hochmoselbrücke sollte eine Transitroute für Fernfahrer werden, 2021 waren die Zahlen ernüchternd. Aktuelle Mautdaten zeigen, wie viel Frachtverkehr tatsächlich über die Mosel rollt.
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Ob inzwischen tatsächlich mehr Betrieb ist auf dem Hochmoselübergang? Und ob die Navis der europäischen Fernfahrer die Strecke auf dem Weg von Rotterdam oder Antwerpen Richtung Rhein-Main-Gebiet als Alternativroute entdeckt haben?Nach einer Voruntersuchung zum Bau der umstrittenen, rund 500 Millionen Euro teuren Bundesstraße, die in schwindelerregender Höhe über die Mosel führt, hatte der Landesbetrieb Mobilität prognostiziert, dass auf der ...