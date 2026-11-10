Bildungsprogramm in Düngenheim Wie Kunst die Entwicklung von Förderschülern stärkt Brigitte Meier 10.11.2026, 18:00 Uhr

i Barbara Bertsch (Mitte) zeigt den Gästen des Erasmus-Projekttreffens, wie sie den Schülern und Schülerinnen der MUS-E-Klasse der Förderschule St. Martin die Keramikkunst erklärt. Brigitte Meier

Tanz, Textilkunst und Keramik – die Schüler der MUS-E-Klasse können sich kreativ austoben. Das macht nicht nur Spaß, sondern hat auch einen pädagogischen Wert. Welche Früchte das Bildungsprogramm bereits trägt, zeigt das Projekt „Shared Identites“.

Ohne Kunst ist die Menschheitsgeschichte nicht denkbar. Die Kreativität der Kunstschaffenden, die soziale und politische Strömungen, aber auch ganz persönliche Stimmungen auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen, ist eine Basis für die Kultur einer Gesellschaft.







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