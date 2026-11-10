Tanz, Textilkunst und Keramik – die Schüler der MUS-E-Klasse können sich kreativ austoben. Das macht nicht nur Spaß, sondern hat auch einen pädagogischen Wert. Welche Früchte das Bildungsprogramm bereits trägt, zeigt das Projekt „Shared Identites“.
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Ohne Kunst ist die Menschheitsgeschichte nicht denkbar. Die Kreativität der Kunstschaffenden, die soziale und politische Strömungen, aber auch ganz persönliche Stimmungen auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen, ist eine Basis für die Kultur einer Gesellschaft.