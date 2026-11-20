„Das ist mein Moment“ Wie ein Moselaner seine Leidenschaft ausbaut Ursula Bartz 20.11.2026, 12:00 Uhr

i Mit Tausenden Lichtern und Kugeln dekorieren Petra und Christian Merten ihren Mosel-Wein-Nachts-Markt-Keller für die Zigtausend Besucher. Ursula Bartz

Eigentlich betreibt Christian Merten in Traben-Trarbach einen Betrieb für Heizung, Sanitär & Solar. Doch wenn der unterirdische Weihnachtsmarkt naht, dann packt ihn eine andere Leidenschaft ...

Da ist dieser Moment, kurz vor dem Start. Wenn Tausende Lichter den einstigen Weinkeller am Moselufer beleuchten, alle Stände aufgebaut sind, die Musik einsetzt und die ersten freudigen Besucher vor der Tür warten. Christian und Petra Merten stoßen mit ihrem Team und den Standbetreibern noch mit einem Glas Sekt an, dann gehen die Pforten auf und die Menschen strömen hinein in ihren Mosel-Wein-Nachts-Markt-Keller – „mit großen Augen“, wie Merten ...







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