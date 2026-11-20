Eigentlich betreibt Christian Merten in Traben-Trarbach einen Betrieb für Heizung, Sanitär & Solar. Doch wenn der unterirdische Weihnachtsmarkt naht, dann packt ihn eine andere Leidenschaft ...
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Da ist dieser Moment, kurz vor dem Start. Wenn Tausende Lichter den einstigen Weinkeller am Moselufer beleuchten, alle Stände aufgebaut sind, die Musik einsetzt und die ersten freudigen Besucher vor der Tür warten. Christian und Petra Merten stoßen mit ihrem Team und den Standbetreibern noch mit einem Glas Sekt an, dann gehen die Pforten auf und die Menschen strömen hinein in ihren Mosel-Wein-Nachts-Markt-Keller – „mit großen Augen“, wie Merten ...