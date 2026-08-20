Werke von Pitt Kreuzberg
Wie ein Elektriker zum Hüter der Eifelmalerei wurde
Stefan Wilms neben einem Bild von Pitt Kreuzberg in der Ausstellung seiner Scheune.
Stefan Wilms neben einem Bild von Pitt Kreuzberg in der Ausstellung seiner Scheune.
Christina Bents

Hinter einer unscheinbaren Scheunentür gibt es einen malerischen Schatz zu entdecken. In Hontheim hat sich Sammler Stefan Wilms eine Kunstscheune mit Werken von Pitt Kreuzberg eingerichtet. Wie er dazu kam.

Lesezeit 2 Minuten
n der Scheune von den eigenen Großeltern findet man so manches: alte Töpfe, Werkzeug vielleicht eine alte Zinkwanne oder Fliesen, die von Renovierungen übrig waren. In der Scheune von Stefan Wilms hingegen finden sich andere Dinge.Hier hängen momentan Bilder des Eifelmalers Pitt Kreuzberg.
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