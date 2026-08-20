In vierter Generation Wie die Schreinerei Schüller 125 Jahre überdauert 20.08.2026, 08:00 Uhr

i von links: Alfred Schüller, Silke und Rainer Schüller, Geschäftsführer der Schreinerei Susanne Stumm

Die Schreinerei Schüller in Daun-Waldkönigen besteht seit 125 Jahren. Über die Jahrzehnte haben sich Kunden, Aufträge und das Handwerk stark verändert. Geblieben ist die Leidenschaft für Holz.

Als Peter Schüller am 1. Juni 1901 seine Schreinerei in Waldkönigen gründete, begab er sich mit der Herstellung von Möbeln nicht auf den Holzweg. Was in einer Scheune als Werkstatt begann, ist heute ein erfolgreicher Meisterfach- und Ausbildungsbetrieb, der in vierter Generation auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken kann.







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