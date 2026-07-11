Mönche weg, Millionen gesucht Wie die Abtei Himmerod jetzt gerettet werden soll Rolf Seydewitz 11.07.2026, 12:00 Uhr

i Geht über der Eifeler Abtei Himmerod bald mal wieder die Sonne auf? Es gibt neue Pläne für das ehemalige Kloster. TV/Mario Hübner

Bislang scheiterte jeder Versuch, das verlassene Kloster Himmerod zu retten. Millionenpläne versanken, Investoren sprangen ab. Jetzt gibt es einen neuen, vielleicht letzten Anlauf.

Großlittgen. Neun Jahre lang stand die Abtei Himmerod vor einer ungewissen Zukunft. Nun gibt es einen neuen, womöglich entscheidenden Anlauf zur Rettung des im Oktober 2017 von den Zisterziensern verlassenen Klosters: Eine Genossenschaft soll das im Salmtal zwischen Wittlich und Bitburg gelegene Areal übernehmen, verschiedene Wohnformen im ehemaligen Konvent etablieren – und Himmerod gleichzeitig als „geistlichen Kraftort“ erhalten.







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