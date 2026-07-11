Bislang scheiterte jeder Versuch, das verlassene Kloster Himmerod zu retten. Millionenpläne versanken, Investoren sprangen ab. Jetzt gibt es einen neuen, vielleicht letzten Anlauf.
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Großlittgen. Neun Jahre lang stand die Abtei Himmerod vor einer ungewissen Zukunft. Nun gibt es einen neuen, womöglich entscheidenden Anlauf zur Rettung des im Oktober 2017 von den Zisterziensern verlassenen Klosters: Eine Genossenschaft soll das im Salmtal zwischen Wittlich und Bitburg gelegene Areal übernehmen, verschiedene Wohnformen im ehemaligen Konvent etablieren – und Himmerod gleichzeitig als „geistlichen Kraftort“ erhalten.