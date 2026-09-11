Unternehmen mit Tradition
Wer Cochems Weinkönigin die Krone aufsetzt
In der Werkstatt fertigt Hans Müller individuelle Schmuckstücke an und führt auch Umarbeitungen und Reparaturen durch.
In der Werkstatt fertigt Hans Müller individuelle Schmuckstücke an und führt auch Umarbeitungen und Reparaturen durch.
Ulrike Platten-Wirtz

Zwischen schnelllebigen Billig- und Souvenirläden gibt es in Cochem auch Unternehmen mit langer Tradition. Juwelier Müller ist eines davon. Hier wird nicht nur Schmuck verkauft, sondern hier wird auch die Krone für die Weinkönigin gefertigt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt Cochem ist mit rund 5000 Einwohnern ein Touristen-Hotspot, der über eine Fußgängerzone verfügt, in der die Geschäfte teils häufig ihre Besitzer wechseln. In der Bernstraße, einer der beiden großen Einkaufsstraßen, gibt es jedoch neben einer alteingesessenen Metzgerei, Wein- und Klamottenläden auch den Juwelierladen Müller, ein Traditionsunternehmen, das seit mehr als 145 Jahren das Stadtbild von Cochem prägt.
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