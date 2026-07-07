Zeller Weinprinzessin Weinmajestäten: Ein Ehrenamt, das seine Zeit wert ist Enni Schawo 07.07.2026, 11:33 Uhr

i Die Zeller Stadtweinkönigin Alina Pargen (links) und Weinprinzessin Solveig Stürmer (rechts) freuen sich kurz nach der Krönung auf das kommende Weinjahr. Muriel Pargen

Solveig Stürmer ist die Zeller Weinprinzessin – so wie ihre Oma vor einiger Zeit. Sie erzählt unserer Redaktion, warum sich der Zeitaufwand und das Engagement langfristig für sie lohnt.

Am Zeller Weinfest wurde Solveig Stürmer an der Seite von Alina Pargen zur Weinprinzessin gekrönt. Während sich eine Weinkönigin vor allem um die Organisation der Termine kümmert und auf Festen einen höheren Redeanteil hat, ist die unterstützende Rolle der Weinprinzessin und natürlich ihre Nachfolge als Königin sehr bedeutend.







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