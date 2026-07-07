Solveig Stürmer ist die Zeller Weinprinzessin – so wie ihre Oma vor einiger Zeit. Sie erzählt unserer Redaktion, warum sich der Zeitaufwand und das Engagement langfristig für sie lohnt.
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Am Zeller Weinfest wurde Solveig Stürmer an der Seite von Alina Pargen zur Weinprinzessin gekrönt. Während sich eine Weinkönigin vor allem um die Organisation der Termine kümmert und auf Festen einen höheren Redeanteil hat, ist die unterstützende Rolle der Weinprinzessin und natürlich ihre Nachfolge als Königin sehr bedeutend.