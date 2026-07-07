Zeller Weinprinzessin
Weinmajestäten: Ein Ehrenamt, das seine Zeit wert ist
Die Zeller Stadtweinkönigin Alina Pargen (links) und Weinprinzessin Solveig Stürmer (rechts) freuen sich kurz nach der Krönung a
Die Zeller Stadtweinkönigin Alina Pargen (links) und Weinprinzessin Solveig Stürmer (rechts) freuen sich kurz nach der Krönung auf das kommende Weinjahr.
Muriel Pargen

Solveig Stürmer ist die Zeller Weinprinzessin – so wie ihre Oma vor einiger Zeit. Sie erzählt unserer Redaktion, warum sich der Zeitaufwand und das Engagement langfristig für sie lohnt.

Lesezeit 1 Minute
Am Zeller Weinfest wurde Solveig Stürmer an der Seite von Alina Pargen zur Weinprinzessin gekrönt. Während sich eine Weinkönigin vor allem um die Organisation der Termine kümmert und auf Festen einen höheren Redeanteil hat, ist die unterstützende Rolle der Weinprinzessin und natürlich ihre Nachfolge als Königin sehr bedeutend.
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