Auf einer Burg zu wohnen, das kann wahrhaftig nicht jeder von sich behaupten. In der Anlage bei Alf stecken fast 2000 Jahre Geschichte: Kelten, Römer, Kaiser – und seit 40 Jahren reiht sich auch die Familie Keuthen in die Riege der Burgbesitzer ein. Doch damit ist wohl bald Schluss, denn die Burg Arras soll verkauft werden. Der Grund dafür ist eng verwoben mit dem Kauf der historischen Immobilie. Die RZ hat den Sohn der Inhaberin auf der Anlage besucht.

Familie Keuthen besitzt die Burg Arras seit 1984. Hinter der Frage nach dem Warum stecken Liebe, Unvernunft und eine skurrile Geschichte. Heutzutage werden Burgen oft von reichen Käufern oder Konzernen als langfristige Wertanlage erworben. Nicht so aber in diesem Fall.

Ein unvernünftiger Kauf aus Liebe

Otto Keuthen war Rechtsanwalt, hatte ein Faible für Antiquitäten. Er lernte seine spätere Frau Maria Keuthen, die vorher lange in Essen beheimatet war, in der Region kennen. Ursprünglich soll ihr das Landleben zu klein gewesen sein, so berichtete es uns der Sohn. Auf einem Ausflug soll der Rechtsanwalt Maria Keuthen gefragt haben, was er ihr bieten könne, damit sie bleibe: „Die Burg Arras“, soll sie gesagt haben.

„Für mich wäre das ein Ausschlusskriterium gewesen“, meint Sohn Roman Keuthen scherzhaft. Die Burg konnte der Rechtsanwalt Maria Keuthen zunächst nicht bieten, dennoch heirateten die beiden. Jahre später ergab sich dann aber eine Gelegenheit. Nach einem längeren Erwerbungsprozess kaufte Familie Keuthen im Jahr 1984 tatsächlich die Burg Arras.

„Wo die Liebe hinfällt, ist Vernunft meistens nicht nachzuvollziehen.“

Roman Keuthen, Sohn der Inhaberin Maria Keuthen

Die Wirtschaftlichkeit und den Zustand soll die Familie damals nicht so eng geprüft haben: „Wo die Liebe hinfällt, ist Vernunft meistens nicht nachzuvollziehen“, beschreibt es Roman Keuthen. Die romantische Geschichte heißt der Sohn gut. Was Roman Keuthen aber kritisiert: Er sei in die Entscheidung genauso wenig einbezogen worden wie seine Schwester: „Man kauft nicht so ein Ding ohne die Kinder einzubeziehen“, führt der 64-Jährige aus.

Die Eltern sollen das Leben auf der Burg sehr genossen haben. Der Vater war Antiquitätenhändler. Jede Auktion im Umkreis von 200 Kilometern soll er besucht haben. Beim Rundgang durch die Burg sind viele seiner Fundstücke zu sehen – darunter Rüstungen, Kanonen und ein besonderer Wandteppich. Dieser wurde dem deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke zur deutsch-französischen Aussöhnung vom französischen Staatspräsidenten General de Gaulle als Symbol der Freundschaft 1963 überreicht.

i Der Wandbehang mit deutsch-französischer Geschichte Michael Illjes

Für die Burg Arras war aber allen voran Maria Keuthen zuständig. Sie ist bis heute eingetragene Geschäftsführerin. Parallel führte Maria Keuthen ein Gasthaus in Brieden, setzte den Fokus aber mit der Zeit immer stärker auf das Hotel auf der Burg. Der Sohn Roman Keuthen wusste lange nicht, wie es um die Anlage bestellt ist. Erst 2007, nach der Trennung seiner Frau, kehrte er in die Heimat zurück: „Ich kam zurück ins Mittelalter“, erinnert sich der 66-Jährige.

Kein Telefon, keine E-Mail, nur per Fax soll die Inhaberin auf der Anlage erreichbar gewesen sein. Die Eltern hätten die Burg Arras seit dem Kauf restauriert und gepflegt, einiges sei aber liegen geblieben. Daher wollte Roman Keuthen der historischen Hotelanlage frischen Wind einhauchen.

„Ich kam zurück ins Mittelalter.“

Roman Keuthen, über seine Rückkehr auf die Burg Arras

Als ehemaliger Geschäftsführer in der Wohnungsverwaltung kennt er sich mit Zahlen und Recht aus, will seine Mutter ab 2007 unterstützen. Diese habe sich gegen Veränderungen gesträubt – im Alter von 75 Jahren nichts Ungewöhnliches. Daher habe der Sohn um jede Kleinigkeit kämpfen müssen. Eine neue Internetseite oder moderne Gerichte waren nur der Anfang einer langen Liste.

Die Burg Arras ist hoch gelegen, die Zufahrtsstraße lange in einem schlechten Zustand. Wegen der vielen Schlaglöcher hätten Stammgäste die Anlage nicht mehr besucht, erklärt Roman Keuthen. Die Straße musste erneuert werden, auch wenn das viel Geld gekostet habe. Viele solcher notwendigen Projekte sei der Sohn angegangen.

Der gelernte Jurist denkt pragmatisch: „Man sollte einmal im Jahr in jedem Zimmer geschlafen haben“. Nicht etwa aus Erhabenheit, sondern um zu wissen, in welchem Zimmer die Tapete abgehe und es Modernisierungsbedarf gebe. Er denkt lösungsorientiert, nimmt den Erhalt und die Restauration als seine Aufgabe wahr.

Renovierungsarbeiten machen Roman Keuthen Spaß

Seit 2007 sind 18 Jahre vergangen. Otto Keuthen verstarb 2009, Inhaberin Maria Keuthen lebt heute im Alter von 92 Jahren in einem Altenheim. Wie soll es weitergehen? Diese Frage stellten sich Roman Keuthen und seine Schwester. Eine Entscheidung ist bekanntermaßen gefallen – die Burg Arras soll verkauft werden.

Die andauernden Renovierungsarbeiten sind nicht der Grund. Diese machen Roman Keuthen durchaus Spaß. Auch wenn die Anlage zum Verkauf steht, plant er parallel, wie das historische Gemäuer mit Solarenergie versorgt werden könnte. Ein fehlender Nachfolger ist das Problem. Die Zeiten des Mittelalters und der natürlichen Erbfolge sind Geschichte. Die vier erwachsenen Kinder der Familie Keuthen gehen heute anderen Berufen nach.

i Die Burg Arras ist seit 1984 im Besitz der Familie Keuthen. Michael Illjes

Aber Roman Keuthen geht einen anderen Weg als seine Eltern. Sie kauften die Burg 1984, ohne Absprache mit ihren Kindern zu halten. Der gelernte Jurist möchte die Entscheidung, die einst für ihn getroffen wurde, nicht an die nächste Generation weiterreichen. Zeitlichen Druck verspüre er aber nicht: „Der einzige Zeitdruck ist das Älterwerden“, scherzt der 66-Jährige. Auf Burg Arras ist auch weiterhin viel zu tun. Beim Besuch der RZ kümmert sich Roman Keuthen um einen umgefallenen Baum, der die Zufahrtsstraße blockiert, und füttert im Anschluss die Fische im Teich.

Neben der Hotelanlage verfügt Burg Arras über ein Museum und bietet Feste sowie Hochzeitstrauungen auf der Anlage an. Das Interesse für Geschichte wurde bei Roman Keuthen schon früh geweckt. Bei Rundführungen sei er nach einer Stunde nassgeschwitzt, weil es so viel zu erzählen gebe: „Im Umkreis gibt es kein fundierteres Museum als dieses“, meint Roman Keuthen stolz.