Mosel-Eifel-Trasse marode Warnbaken auf L108 bei Karden: Droht nächste Sperrung? David Ditzer 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Auf der L108 oberhalb von Karden verschmälern Warnbaken die Fahrbahn in Richtung Binningen. Randstreifen des Asphalt sind erkennbar zur Bankette hin abgebrochen. David Ditzer

Auf der maroden L108 zwischen Karden und Binningen verschmälern oberhalb von Karden derzeit Warnbaken die Fahrspur in Richtung Eifel. Die Hangstabilität bereitete hier schon im vergangenen Jahr Probleme. Wie schlimm ist es diesmal?

Zwar sind Warnbaken keineswegs der Anfang von allem, aber eben doch von so mancher Baustelle. Und so fühlen sich Verkehrsteilnehmer auf der viel befahrenen Landesstraße 108 zwischen Treis-Karden (Ortsteil Karden) und Binningen derzeit unerfreulich klar an den Mai vergangen Jahres erinnert.







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