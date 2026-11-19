Auf der maroden L108 zwischen Karden und Binningen verschmälern oberhalb von Karden derzeit Warnbaken die Fahrspur in Richtung Eifel. Die Hangstabilität bereitete hier schon im vergangenen Jahr Probleme. Wie schlimm ist es diesmal?
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Zwar sind Warnbaken keineswegs der Anfang von allem, aber eben doch von so mancher Baustelle. Und so fühlen sich Verkehrsteilnehmer auf der viel befahrenen Landesstraße 108 zwischen Treis-Karden (Ortsteil Karden) und Binningen derzeit unerfreulich klar an den Mai vergangen Jahres erinnert.