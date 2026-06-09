WM-Quartier der Schweiz Vor 20 Jahren: Bad Bertrichs Sommermärchen in Rot-Weiß Dieter Junker 09.06.2026, 12:00 Uhr

i Im Februar 2006 erklärte sich der Kurort zum 27. Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Schild war Ausdruck der WM-Euphorie in Bad Bertrich. Dieter Junker/Archiv. Dieter Junker

Eine Fußballmannschaft kommt – und die Fördergelder fließen. Dass die Schweiz sich bei der WM 2006 in Bad Bertrich einquartierte, bedeutete für den Kurort einen Sanierungsturbo. Rückblick auf ein kleines Sommermärchen vor 20 Jahren.

In den kommenden Wochen schaut die Fußball-Welt nach Amerika, wenn in den USA, in Kanada und in Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Vor 20 Jahren schaute die Fußball-Welt nach Deutschland als die Welt zu Gast bei Freunden war, wie das Motto der Fußball-WM 2006 lautete.







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