Strom aus und für Cochem-Zell Virtuelles Kraftwerk könnte 10.000 Haushalte versorgen Stefanie Braun 18.11.2026, 12:00 Uhr

i Nicole Jobelius-Schausten (rechts) und Stella-Marie Benz arbeiten an Klima- und Energiethemen im Kreis Cochem-Zell. Stefanie Braun

Bilanz nach fünf Jahren: Kreis Cochem-Zell produziert mehr Strom und Energie, als er verbraucht. Möglich wird dies durch ein virtuelles Kraftwerk, in das Cochem-Zeller Unternehmen grün erzeugte Energie einspeisen können.

Cochem-Zell ist nicht nur touristisch ein Hotspot der Region, auch in Sachen grüne Energie gilt der Kreis als Vorreiter im Land. Vor fünf Jahren ging ein Projekt an den Start, was rechnerisch heute schon rund 10.000 Haushalte versorgen könnte: das virtuelle Kraftwerk.







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