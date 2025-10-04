Ausbau schreitet voran Verbandsgemeinde Cochem stärkt seine Rettungskräfte Dieter Junker 04.10.2025, 12:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Cochem werden neue Ersthelfersysteme eingerichtet. Im Bild ein Fahrzeug der First-Responder-Gruppe Treis-Karden. DRK Ortsverein Treis-Karden/Jonas Büchel

Der Rat der Verbandsgemeinde Cochem stärkt seine Rettungskräfte: Das Gremium hat jetzt beschlossen, dass Ersthelfersysteme in einigen Orten ausgebaut werden. Wie wichtig das ist, zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik.

Der First-Responder-Ausbau in der Verbandsgemeinde (VG) Cochem schreitet weiter voran. Bei seiner Sitzung in Nehren stimmte der VG-Rat der Einrichtung von entsprechenden Einheiten bei den Feuerwehren Bruttig-Fankel und Ediger-Eller sowie einem Ersthelfersystem des DRK für die Stadt Cochem zu.







