Wutzstock-Festival in Ernst
Traumhafte Ohrwürmer aus dem Reich Blasmusik 
Beim Wutzstock-Festival in Ernst stand einmal mehr die Blasmusik im Fokus.
Beim Wutzstock-Festival in Ernst stand einmal mehr die Blasmusik im Fokus.
Thomas Esser

Ob Trompete, Klarinette, Tenorhorn, Tuba oder Schlagzeug, beim Wutzstock-Festival in Ernst stand Blasmusik hoch im Kurs. Hunderte von begeisterten Fans feierten mit Gastgeber Frank Schinnen vor der Mosella-Schinkenstube.

Lesezeit 1 Minute
Traumhafte Ohrwürmer aus dem Schlaraffenland der Blasmusik bot am Wochenende erneut die Musikveranstaltung Bläser-Wutzstock vor der Mosella-Schinkenstube in Ernst. Bei freiem Eintritt präsentierten Gastgeber Frank Schinnen und sein Team hier ein kurzweiliges Musikantenspektakel, das gleich an drei Tagen viele Hundert bekennende Freunde des Jazz, des Stuben-Brass sowie der Volksmusik anlockte.
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