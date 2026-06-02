TestTest302.06.2026, 15:11 UhriSeit mehr als 40 Jahren engagieren sich die Leserinnen und Leser der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben gemeinsam mit HELFT UNS LEBEN für Kinder und Familien in Not. Dem Vorstand des Vereins gehören (von links) Björn Gerteis (Beisitzer), Melanie Becker (Beisitzerin), Evangelos Botinos (Stellvertretender Geschäftsführer), Manuela Lewentz-Twer (Erste Vorsitzende), Marko Süsterhenn (Geschäftsführer), Lars Hennemann (Stellvertretender Vorsitzender), Simon Schülter (Kassierer), Sandra Eiden (Beisitzerin) und Maximilian Eckhardt (Schriftführer) an. Foto: Kevin Rühle Kevin Rühle. Kevin RuehleTestcAktualisiert am 03. Juni 2026 08:18 Uhr Test test Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis Cochem-ZellKarneval