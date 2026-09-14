Video veröffentlicht Tarnkappenjet für Fliegerhorst Büchel hebt erstmals ab 14.09.2026, 08:00 Uhr

i Tarnkappenjets vom Typ F35 werden schon bald auch auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel stationiert. dpa/Britta Pedersen

Die Zukunft der deutschen Luftwaffe hebt ab – zunächst allerdings nur in Texas. Bis die neuen F35-Tarnkappenjets auf dem Eifeler Stützpunkt Büchel landen, dauert es noch etwas.

Der Jungfernflug ist offenbar geglückt: Deutschlands erster neuer F-35-Kampfjet hat in dieser Woche im US-Bundesstaat Texas seinen Premierenflug absolviert. „Die Zukunft der deutschen Luftwaffe hebt ab“, schrieb der US-Hersteller Lockheed Martin auf der Internetplattform X, dem früheren Twitter.







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