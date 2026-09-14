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Tarnkappenjet für Fliegerhorst Büchel hebt erstmals ab
Tarnkappenjets vom Typ F35 werden schon bald auch auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel stationiert.
Tarnkappenjets vom Typ F35 werden schon bald auch auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel stationiert.
dpa/Britta Pedersen

Die Zukunft der deutschen Luftwaffe hebt ab – zunächst allerdings nur in Texas. Bis die neuen F35-Tarnkappenjets auf dem Eifeler Stützpunkt Büchel landen, dauert es noch etwas.

Lesezeit 2 Minuten
Der Jungfernflug ist offenbar geglückt: Deutschlands erster neuer F-35-Kampfjet hat in dieser Woche im US-Bundesstaat Texas seinen Premierenflug absolviert. „Die Zukunft der deutschen Luftwaffe hebt ab“, schrieb der US-Hersteller Lockheed Martin auf der Internetplattform X, dem früheren Twitter.
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