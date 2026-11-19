Wegen Erneuerung der Fahrbahn Straßensperrung in Cochem verwirrt Autofahrer Ulrike Platten-Wirtz 19.11.2026, 08:35 Uhr

i Zwischen Volksbank und Skagerrakbrücke ist die Ravenéstraße für mindestens drei Wochen dicht. Ulrike Platten-Wirtz

Eine Straßensperrung sorgt in Cochem für Verkehrschaos. Von der Moselstraße aus ist die alte Moselbrücke nicht erreichbar. Es gibt eine Umleitung. Doch die Beschilderung sorgt zum Teil für Verwirrung. So kommen Autofahrer sicher durch die Stadt.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts steht vor der Tür und ausgerechnet jetzt herrscht (mal wieder) Chaos auf den Straßen von Cochem. Wegen einer Erneuerung der Fahrbahn ist die Bundesstraße B 49 entlang der Mosel halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt den Verkehr.







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